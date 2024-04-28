Кому еще отключат горячую воду в мае? Появились новые адреса

В период с 14 мая у потребителей по улицам:
Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17.
С 15 мая у потребителей по улицам:
Азгура, 3, 5, 8; Ангарская, 15б, 15в;
Богдановича, 29;
Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Киселева, 17;
Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52;
Красная, 3, 5;
Куйбышева, 10;
Мичурина, 12а, 19, 21, 23, 25;
Молодежная, 1, 1 к.2, 2, 5;
Партизанский пр-т, 104а, 133, 135, 146, 146а, 148;
Первомайская, 20 к.2, 3; 24 к.2;
Пугачевская, 7, 9, 11;
Пулихова, 7 к.1, 2;
Седова, 16;
Социалистическая, 13, 30, 32;
Старовиленская, 44, 46, 48;
Сторожевская, 8, 8а;
Фабричная, 20;
Центральная, 11а;
Шоссейная, 13, 17.
С 16 мая у потребителей по улицам:
Бирюзова, 13А, 13Б, 15А, 15Б;
Брестская, 66, 68 к.1, 2;
Грушевская, 19, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 136;
Дзержинского пр-т., 11, 11Б, 15, 20, 22, 24, 24а, 26;
Дубравинский пер., 3 к.1, 2; 5, 7, 9;
Железнодорожная, 122, 128А;
К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107;
Казинца, 39, 41, 43, 51 к.4, 5; 88, 90, 95, 96, 96А, 97 к.1, 2; 98, 107, 121;
Кальварийская, 31;
Коржа, 1;
Корженевского, 33 к.1−3;
Лермонтова, 35, 37, 39, 41;
Пинская, 28А;
Пономаренко, 8, 14, 16, 18, 20, 22;
Прямая, 22, 22 к1, 24, 28;
Р. Люксембург, 90А, 90Б, 100, 102;
Разинская, 6;
Стебенева, 8, 10, 10А, 10 В, 12, 12А, 14;
Щорса, 4А, 4Б;
Я. Мавра, 64А, 68А, 68Б, 68 В, 70.
С 22 мая у потребителей по улицам:
Бурдейного, 1, 2, 2А, 2 В, 3, 7, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
Лобанка, 9 к.1−3; 11, 11А, 13к.1, 2; 15, 17, 19;
Одинцова, 1 к.1, 2; 2 к.2, 3 к.1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14к.1, 15, 16, 17, 18 к.1, 19, 20, 22, 22 к.1, 23 к.1, 2; 24, 27, 27А, 29, 30, 31 к.1−3; 32, 33, 35, 36 к.1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 к.2−4; 75, 77 к.1−3; 79 к.1, 2; 81, 85, 87, 89;
Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;
Тимошенко 2-й пер., 2, 3, 7;
Тимошенко, 8, 10, 12, 14 к.2, 16, 18, 20 к.1−3; 22 к.1, 24 к.1, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38;
Якубовского, 15 к.1, 17, 19, 20, 21, 22 к.1, 3; 23, 24 к.1−3; 25, 26 к.1−4; 27, 28 к.1, 29, 30 к.1, 2; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 к.1, 2; 50, 53, 53 В, 53Д, 54, 54А, 54Б, 56, 60.
С 23 мая у потребителей по улицам:
Асаналиева, 11к.1−3; 14, 16, 18;
Аэродромная, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 26а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42;
Белградская, 1, 2, 4, 5;
Брестская, 40;
Брилевская, 25, 27, 29, 31;
Германовская, 9, 15, 15б, 17, 19;
Жлобинская, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 21А;
Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 21 к.3, 4; 25А, 27А;
Кижеватова, 60 к.1, 2, 3, 4, 6, 7;
Корженевского пер., 8, 20А, 26;
Любанская, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
Мира пр-т, 2, 4, 6;
Н. Теслы, 1, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31;
Пирогова 1-й пер., 2, 4, 8, 12;
Пирогова 2-й пер., 1, 2, 3, 4А, 5, 5А, 8;
Пирогова, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 14А, 15, 16А, 18, 18А, 20А;
Пуховичская, 5, 5А, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
Серова, 1А, 1 В, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 15, 17, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28 к.1−3; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 46А, 48, 50, 52, 54;
Черниговская, 46, 46А, 46к.2.
С 27 мая у потребителей по улицам:
Выготского, 0, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6 к.4, 8, 14, 16, 18, 20, 20А, 29, 37, 39, 43, 45;
Долгиновский тр-т, 146, 146 к.1, 150, 152, 157, 158, 160, 160А, 160А к.1, 166;
Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16;
П. Меделки, 1, 3, 5, 7, 11, 15.
С 29 мая у потребителей по улицам:
А. Дудара, 3, 7;
А. Смолича, 2, 4, 6, 8, 10;
Голодеда, 5б, 5 к.2−4; 7 к.2, 12, 14, 16, 18 к.1, 2; 20, 21 к.1, 24, 30, 32, 34, 36, 38;
Гошкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Дроздовича, 2, 3, 4, 6;
Игуменский тр-т, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47;
Каганца, 2, 2б, 4;
Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
Купревича, 1 к.1, 2,3,5; 2, 2 к. 4, 3, 3 к.2, 3 В, 4, 5 к.1−6;7, 8 к.2, 10, 12, 14, 16, 18;
Независимости пр-т, 164, 168 к.1−3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182;
Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;
Оловникова, 11, 13, 15;
Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50б, 52, 54, 54а;
Программистов, 3, 9, 11;
Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31а, 32, 34, 34 к.1−3; 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78;
Пташука, 1, 3, 5, 7, 9, 9б, 11, 15, 17;
Руссиянова, 1, 3 к.1−3; 4, 5 к.1−3; 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к.1−4; 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21 В, 23, 24, 25, 26, 27 к.1−3; 28, 29 к.1, 2; 30 к.1, 2; 32 к.1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54;
С. Монюшко, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
Скорины, 34, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, б; 43, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 50, 51б, 52;
Стариновская, 2, 4;
Сырокомли, 3, 7, 11, 11а, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48;
Турова, 3;
Уборевича, 172, 174;
Шпилевского, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60;
Шугаева, 3 к.1−4; 7, 9, 11, 13 к.1−3; 15 к.1, 2;17 к.1−3; 17б, 19 к.1−3; 21, 21 к.1, 2; 23 к.1, 2; 25, 27;
Я. Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72.