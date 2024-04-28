Белорусы смогут получать онлайн сведения о включении в списки тунеядцев с 1 мая

С 1 мая в Беларуси вступают в силу изменения, которые касаются признания белорусов, не занятых в экономике, тунеядцами. Соответствующее постановление Совмина № 53 было опубликовано на Национальном правовом портале еще в январе 2024 года. Одно из положений этого документа вступит в силу 1 мая 2024. С этого времени белорусы смогут получать сведения о включении их в списки тунеядцев онлайн.
Так, граждане смогут получить информацию о включении в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике и оплачивающих услуги с возмещением затрат, посредством Общегосударственной автоматизированной информационной системы (электронной услуги ОАИС). Информация будет доступна с 1-го числа месяца, следующего за месяцем утверждения такого списка.
Надо сказать, что в 2024 году в декрет президента «О содействовании занятости», более известный как декрет о тунеядцах, внесено довольно много изменений. Часть из них вступили в силу в январе, феврале, часть — в марте и апреле. Новые изменения будут с 1 мая, а также с 1 августа.