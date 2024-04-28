Белорусы смогут получать онлайн сведения о включении в списки тунеядцев с 1 мая

Надо сказать, что в 2024 году в декрет президента «О содействовании занятости», более известный как декрет о тунеядцах, внесено довольно много изменений. Часть из них вступили в силу в январе, феврале, часть — в марте и апреле. Новые изменения будут с 1 мая, а также с 1 августа.