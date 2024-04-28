В Молдове могут запретить использование мобильных телефонов в школах

«Мы хотим до сентября изучить методы решения этой задачи в международной практике. Также поговорим с руководством (школ — Ред.), посмотрим, как с этим работать. Где будут храниться телефоны? Кто будет нести ответственность? Что делать, если телефон исчезнет? Мы хоти найти ответы на все вопросы, уточнить, а с сентября предложить вариант, с которым согласятся все».