В Молдове могут запретить использование мобильных телефонов в школах

По словам министра, в настоящее время анализируется международная практика в этом вопросе, а также проводятся консультации с директорами школ, чтобы определить, как будут внедряться новые изменения. Запрет на мобильные телефоны в школах может быть введен в новом учебном году.
«Мы хотим до сентября изучить методы решения этой задачи в международной практике. Также поговорим с руководством (школ — Ред.), посмотрим, как с этим работать. Где будут храниться телефоны? Кто будет нести ответственность? Что делать, если телефон исчезнет? Мы хоти найти ответы на все вопросы, уточнить, а с сентября предложить вариант, с которым согласятся все».
Министр также отметил, что на данный момент нет ясности, будет ли эта мера применяться для всех классов или только для части учащихся, но, по мнению работников образования, она необходима.