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Минздрав Латвии не поддержал запрет лекарств из Беларуси

В Минздраве Латвии не поддержали идею запрета медпрепаратов из Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Латвии не поддержали идею, связанную с запретом лекарств из Беларуси и России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV3.

В эфире телеканала отметили, что медицинские товары, лекарства или их сырье, которые были произведены в Беларуси и в России, по-прежнему поступают в Латвию. Отмечается, что Минздрав страны не поддерживает идею запретить товары, которые были произведены в Беларуси и России, в государственных и муниципальных публичных закупках. Также говорится, что примерно 10% препаратов, незарегистрированных в Латвии, но которые необходимы пациентам, поступаю в страну именно из Беларуси и России.

медицина