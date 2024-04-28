Минздрав Латвии не поддержал запрет лекарств из Беларуси

В эфире телеканала отметили, что медицинские товары, лекарства или их сырье, которые были произведены в Беларуси и в России, по-прежнему поступают в Латвию. Отмечается, что Минздрав страны не поддерживает идею запретить товары, которые были произведены в Беларуси и России, в государственных и муниципальных публичных закупках. Также говорится, что примерно 10% препаратов, незарегистрированных в Латвии, но которые необходимы пациентам, поступаю в страну именно из Беларуси и России.