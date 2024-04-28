На Кубани синоптики прогнозируют жару и дожди с грозами

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах может быть шквалистый ветер до 20 м/с, в Новороссийске — до 28 м/с. В дневное время 29 апреля воздух прогреется до +30, 30-го — до +26 градусов.