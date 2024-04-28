На Кубани синоптики прогнозируют жару и дожди с грозами

Как отметили в центре погоды «Фобос», температурный режим на Юге прогнозируется немного теплее обычного: днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, в степных районах будет на 2−4 градуса теплее.
На 29 апреля синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу, а 30 апреля в отдельных районах ожидается ливень с градом. Порывы ветра достигнут 20 м/с.
В ночное время температура воздуха будет не ниже 10 градусов, днем поднимется до +28.
На побережье Азовского моря в понедельник днем температура прогреется до +25 градусов, во вторник ожидается на два градуса прохладнее. В горах днем синоптики прогнозируют температуру до +20…+23 градусов.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах может быть шквалистый ветер до 20 м/с, в Новороссийске — до 28 м/с. В дневное время 29 апреля воздух прогреется до +30, 30-го — до +26 градусов.