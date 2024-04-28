Более 900 детей из Украины зачислены в школы Кишинева

«Школа — это безопасная среда для каждого ученика. Мы несем ответственность за обеспечение права каждого ребенка на образование. Именно поэтому мы стараемся выполнять все просьбы родителей из Украины относительно устройства их детей в школы Кишинева», — заявила вице-примар Анжела Кутасевич.