Более 900 детей из Украины зачислены в школы Кишинева

Большинство из них — ученики начальной школы, в 1 — 4 классах обучаются 444 ребенка-беженца из Украины, остальные 372 являются старшеклассниками.
«Школа — это безопасная среда для каждого ученика. Мы несем ответственность за обеспечение права каждого ребенка на образование. Именно поэтому мы стараемся выполнять все просьбы родителей из Украины относительно устройства их детей в школы Кишинева», — заявила вице-примар Анжела Кутасевич.
Она подчеркнула, что муниципальные власти прилагают все усилия для обеспечения права каждого ребенка на образование.