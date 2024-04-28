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Более 900 детей из Украины зачислены в школы Кишинева

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. По данным примэрии Кишинева, по состоянию на 1 сентября 2023 года в школы столицы были зачислены 929 украинских детей.

Источник: Sputnik.md

Большинство из них — ученики начальной школы, в 1 — 4 классах обучаются 444 ребенка-беженца из Украины, остальные 372 являются старшеклассниками.

«Школа — это безопасная среда для каждого ученика. Мы несем ответственность за обеспечение права каждого ребенка на образование. Именно поэтому мы стараемся выполнять все просьбы родителей из Украины относительно устройства их детей в школы Кишинева», — заявила вице-примар Анжела Кутасевич.

Она подчеркнула, что муниципальные власти прилагают все усилия для обеспечения права каждого ребенка на образование.

образование