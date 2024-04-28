В Вербное воскресенье вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход

В молитвенном шествии приняли участие духовенство Санкт-Петербургской епархии, учащиеся православных гимназий и воскресных школ, а также верующие россияне. После крестного хода все желающие смогли зайти в собор и узнать исторические факты о храме, а также подняться на колоннаду.
Православные верующие отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим за неделю до Пасхи. Согласно преданию в этот день Христос вошел в город. Люди встречали его с ветками пальмы. Это был радостный и торжественный день.
«МК в Питере» ранее рассказал, как отмечают Вербное воскресенье в других странах. Несмотря на разные традиции этот день несет в себе общий дух праздника — память о въезде Христа в Иерусалим. Праздник стал призывом к духовному обновлению и напоминание об учении мира и любви, которые Христос принес в мир.