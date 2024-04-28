Омичей предупреждают о граде и сильном ветре

После, казалось бы, уже наступившего лета на Омск опять надвигается ненастная погода. Уже в понедельник, 29 апреля, существенно похолодает.
Резкая смена температуры будет сопровождаться сильным ветром — до 22 метров в секунду и градом.
Такие явления в середине весны в нашем регионе не представляют ничего неожиданного.
Буквально на днях исполнилось десять лет, как по Омску пронёсся легендарный «ураган Лёня». Напомним, сильным ветром чуть не укатило шар Бухгольца, а под обломками рукнувшей остановки погибла девушка.
В этот раз, надеемся, всё обойдется без столь разрушительных последствий. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до 29 апреля включительно.
Берегите себя!