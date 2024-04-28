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Омичей предупреждают о граде и сильном ветре

Соответствующие сообщения стали поступать местных жителям на телефоны.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 48% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Om1.ru

После, казалось бы, уже наступившего лета на Омск опять надвигается ненастная погода. Уже в понедельник, 29 апреля, существенно похолодает.

Резкая смена температуры будет сопровождаться сильным ветром — до 22 метров в секунду и градом.

Такие явления в середине весны в нашем регионе не представляют ничего неожиданного.

Буквально на днях исполнилось десять лет, как по Омску пронёсся легендарный «ураган Лёня». Напомним, сильным ветром чуть не укатило шар Бухгольца, а под обломками рукнувшей остановки погибла девушка.

В этот раз, надеемся, всё обойдется без столь разрушительных последствий. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до 29 апреля включительно.

Берегите себя!