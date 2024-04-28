Уральск выходит из зоны риска наводнения

«Работа, которую мобилизованные силы и техника выполняли в течение трех недель, оправдалась. Из регионов прибыло около 1000 единиц спецтехники, более 2000 солдат. В самом городе Уральске построено 45 км дамб, в целом по области построено 150 км дамб. Благодаря этому в Акжайыкском районе уровень воды стабилизируется, а в реке Жайык в Уральске падает на 2−4 см изо дня в день».