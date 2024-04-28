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Уральск выходит из зоны риска наводнения

В Уральске уровень воды в реке Жайык снижается на 2−4 см, передает DKNews.kz.

Источник: Uralsk info

В этот час уровень воды реки Жайык составляет 844, а критический уровень — 850 см. 5 дней назад, 22—23 апреля, этот показатель превысил критический уровень и составил 864 см, сообщил руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области Нурдильда Ораз на брифинге в СЦК.

«Работа, которую мобилизованные силы и техника выполняли в течение трех недель, оправдалась. Из регионов прибыло около 1000 единиц спецтехники, более 2000 солдат. В самом городе Уральске построено 45 км дамб, в целом по области построено 150 км дамб. Благодаря этому в Акжайыкском районе уровень воды стабилизируется, а в реке Жайык в Уральске падает на 2−4 см изо дня в день».

Нурдильда Ораз

В результате комплексных работ не затоплено ни одного из 84 населенных пунктов, находящихся под угрозой подтопления. Под водой оказались только дачные участки. Дамбы в Уральске находятся на особом контроле.