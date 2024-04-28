Патрульные группы на Среднем Урале работают в усиленном режиме

"Это делается, чтобы увидеть территорию частного домовладения, потому что в основном граждане огораживают свои территории глухим забором, но видно, что там идет дым, — поясняет заместитель главного государственного инспектора Екатеринбурга по пожарному надзору Степан Безбородов. В таком случае запускается беспилотник, он фиксирует нарушения, после чего проводится административное расследование.