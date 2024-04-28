Патрульные группы на Среднем Урале работают в усиленном режиме

Для патрулирования лесов было разработано 2,2 тысячи маршрутов. Патрульные группы обследуют не только коллективные сады и дачные участки, но и отдаленные лесные территории, сообщает департамент информационной политики региона. Для контроля используют дроны.
"Это делается, чтобы увидеть территорию частного домовладения, потому что в основном граждане огораживают свои территории глухим забором, но видно, что там идет дым, — поясняет заместитель главного государственного инспектора Екатеринбурга по пожарному надзору Степан Безбородов. В таком случае запускается беспилотник, он фиксирует нарушения, после чего проводится административное расследование.
Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 12 апреля. На территории региона запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводит пожароопасные работы, а также использовать открытый огонь.
Ранее сообщалось, что на майские праздники на Среднем Урале усилят патрулирование лесов.