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Патрульные группы на Среднем Урале работают в усиленном режиме

Патрульные группы продолжают контролировать соблюдение правил особого противопожарного режима на Среднем Урале.

Источник: Екатерина Романова

Для патрулирования лесов было разработано 2,2 тысячи маршрутов. Патрульные группы обследуют не только коллективные сады и дачные участки, но и отдаленные лесные территории, сообщает департамент информационной политики региона. Для контроля используют дроны.

"Это делается, чтобы увидеть территорию частного домовладения, потому что в основном граждане огораживают свои территории глухим забором, но видно, что там идет дым, — поясняет заместитель главного государственного инспектора Екатеринбурга по пожарному надзору Степан Безбородов. В таком случае запускается беспилотник, он фиксирует нарушения, после чего проводится административное расследование.

Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 12 апреля. На территории региона запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводит пожароопасные работы, а также использовать открытый огонь.

Ранее сообщалось, что на майские праздники на Среднем Урале усилят патрулирование лесов.

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