В Ростовской области резко похолодает к первому мая

В Ростовской области в понедельник, 29 апреля, местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ветер — северный и северо-восточный, порывы — до 11 метров в секунду.
— Ночью местами температура воздуха составит 9 градусов тепла, днем столбик термометра покажет +18 градусов, — сообщили в Гидрометцентре.
Во вторник, 30 апреля, местами по области — дождь, гроза. Ветер — 7−12 метров в секунду. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит от 11 до 16 градусов тепла, днем до +21.