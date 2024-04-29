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В Ростовской области резко похолодает к первому мая

В Ростовской области обещают грозы в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в понедельник, 29 апреля, местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ветер — северный и северо-восточный, порывы — до 11 метров в секунду.

— Ночью местами температура воздуха составит 9 градусов тепла, днем столбик термометра покажет +18 градусов, — сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 30 апреля, местами по области — дождь, гроза. Ветер — 7−12 метров в секунду. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит от 11 до 16 градусов тепла, днем до +21.