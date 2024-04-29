Опасные болезни, автохамы и отключение электричества. ТОП-10 новостей за неделю

Оспа и лепра: как в Иркутской области победили две особо опасные болезни
Эпидемии различных заболеваний косят жителей разных стран мира уже на протяжении нескольких веков. Одна из первых таких историй началась в 17 столетии, когда человечество оказалось подвержено натуральной оспе. 18 век заполнился продолжением этой болезни, однако к ней добавилась ещё и чума, которая не щадила никого и опустошала целые города. На 19 столетие пришлось такое ужасное заболевание как холера, а на 20-й — «испанка», унесшая миллионы жизней. Именно с ней сравнивали распространение коронавируса (COVID-19) в 2020 году. Каким главным инфекциям противостоял Иркутский регион и как их удалось побороть — в материале ИА IrkutskMedia.
1 ошибка и откажут: названы точные условия для получения пособия на детей
В вашей семье появился долгожданный ребенок? Тогда вам следует задуматься о получении единого пособия. Для получения выплат важно соблюдать некоторые условия. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Меньше колоний и осужденных. Что стоит за трансформацией ФСИН в России и Приангарье
Ежегодно в России закрывают исправительные учреждения. Однако именно в последнее время тема ликвидации колоний стала особо обсуждаемой в обществе. Недавно уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов назвал «тревожной тенденцией разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО» и добавил, что этот фактор подталкивает к закрытию пенитенциарных учреждений.
Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня днем, 27 апреля. Бригадами Южных электрических сетей причина отключения определена. В настоящее время организованы восстановительные работы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «СВЕТ38».
Штрафы до 3 млн или тюрьма: что лучше не делать с георгиевской лентой
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+) стартовала по всей стране сегодня, 24 апреля. Она продлится до 9 мая. Планируется, что в Иркутской области волонтеры раздадут около 90 тысяч ленточек. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«Иркутский_автохам»: не барское это дело — нормально парковаться
Проект редакции ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам» публикует фото автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки и дорожного движения. В сегодняшнюю подборку вошли умельцы парковочных дел, а также любители постоять на тротуаре и доставить проблем пешеходам.
Черная быль: иркутяне вспоминают трагедию на АЭС
Ещё больше времени миновало с трагедии на Чернобыльской атомной электростанции — крупнейшей ядерной катастрофы в мире. Беда, которая случилась недалеко от города энергетиков Припяти ночью 26 апреля 1986 года, унесла 31 человеческую жизнь. Радиоактивное заражение распространилось на огромную территорию. Более 600 тысяч человек со всего Советского Союза стали ликвидаторами последствий той страшной катастрофы. Среди них были и те, кто затем переехал в Иркутск. Хронологию аварии, рабочие моменты и интересные истории чернобыльцев из областного центра представляет ИА IrkutskMedia.
Убитый матерью 12-летний сын болел туберкулезом в Иркутской области
Стали известный подробности жизни погибшего 12-летнего мальчика из поселка Усть-Ордынского. Ребенок был убит собственной матерью. Суд признал виновной 35-летнюю женщину в убийстве с особой жестокостью и назначил ей 12 лет колонии общего режима. Как рассказали в пресс-службе Иркутского областного суда, ребенок болел тяжелой формой туберкулеза. Кроме того, он не мог самостоятельно передвигаться из-за развившегося заболевания, мать при этом не принимали никакие меры для лечения ребенка, сообщает ИА IrkutskMedia.
Автобус ПАЗ сгорел в Киренском районе Иркутской области
Автобус ПАЗ загорелся в Киренском районе Иркутской области на берегу реки Лены. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сбежавшего из колонии в Иркутской области осужденного разыскивают более полугода
В Иркутской области продолжается розыск 58-летнего осужденного уроженца Таджикистана Амридина Саидова, сбежавшего из колонии-поселения № 20 в Усть-Куте. Мужчина самовольно покинул территорию исправительного учреждения 27 октября 2023 года. Его ищут на протяжении полугода. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по региону.