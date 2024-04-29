Опасные болезни, автохамы и отключение электричества. ТОП-10 новостей за неделю

Оспа и лепра: как в Иркутской области победили две особо опасные болезни



Эпидемии различных заболеваний косят жителей разных стран мира уже на протяжении нескольких веков. Одна из первых таких историй началась в 17 столетии, когда человечество оказалось подвержено натуральной оспе. 18 век заполнился продолжением этой болезни, однако к ней добавилась ещё и чума, которая не щадила никого и опустошала целые города. На 19 столетие пришлось такое ужасное заболевание как холера, а на 20-й — «испанка», унесшая миллионы жизней. Именно с ней сравнивали распространение коронавируса (COVID-19) в 2020 году. Каким главным инфекциям противостоял Иркутский регион и как их удалось побороть — в материале ИА IrkutskMedia.