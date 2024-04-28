В Новосибирске 28 апреля прошло торжественное открытие навигации по Оби

Стоимость проезда останется на уровне 2023 года: до пристани «остров Кудряш» — 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» — 150 рублей, до пристани «Тихие зори» — 90 рублей и до пристани «Северо-Чемская» — 50 рублей.