Гендиректор ФК «Пари НН» заявил об изменениях в клубе

Напомним, ранее стало известно о том, что нижегородский клуб проиграл в матче с «Ахматом» 28 апреля. Для ФК «Пари НН» это шестое поражение подряд. Кроме того, появилась информация о том, что главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана могут уволить.