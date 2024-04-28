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Гендиректор ФК «Пари НН» заявил об изменениях в клубе

Он отметил, что клубу требуется перезагрузка.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил о назревших изменениях в клубе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что нижегородский клуб проиграл в матче с «Ахматом» 28 апреля. Для ФК «Пари НН» это шестое поражение подряд. Кроме того, появилась информация о том, что главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана могут уволить.

Давид Мелик-Гусейнов заявил, что команде необходимы изменения.

— Требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу, — написал Мелик-Гусейнов.

Следующий матч у нижегородской команды состоится 5 мая с ФК «Спартак».