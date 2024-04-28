Парк китайских экстремальных аттракционов строят в Волгограде

Специалисты из Китая прибыли в Волгоград, чтобы проследить за установкой экстремального аттракциона «Большой маятник». Готовые конструкции монтируют при помощи крана грузоподъемностью 160 тонн.
Высотный аттракцион с эффектом свободного падения будет размещен на вращающейся платформе и поднимет гостей парка на высоту семиэтажного дома. С высоты будут видны стадион «Волгоград Арена», река Волга, Мамаев курган и весь ЦПКиО, где устанавливают в настоящее время «Большой маятник».
Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха возводят еще две экстремальных карусели — «Мельница» и «Седьмое небо». За их монтажом также будут следить китайские партнеры ЦПКиО. Все объекта введут в эксплуатацию в текущем сезоне.