Парк китайских экстремальных аттракционов строят в Волгограде

Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха возводят еще две экстремальных карусели — «Мельница» и «Седьмое небо». За их монтажом также будут следить китайские партнеры ЦПКиО. Все объекта введут в эксплуатацию в текущем сезоне.