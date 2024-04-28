Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк китайских экстремальных аттракционов строят в Волгограде

Высотный аттракцион с эффектом свободного падения разместят на вращающейся платформе, он поднимет гостей на высоту 7-этажного дома.

Специалисты из Китая прибыли в Волгоград, чтобы проследить за установкой экстремального аттракциона «Большой маятник». Готовые конструкции монтируют при помощи крана грузоподъемностью 160 тонн.

Высотный аттракцион с эффектом свободного падения будет размещен на вращающейся платформе и поднимет гостей парка на высоту семиэтажного дома. С высоты будут видны стадион «Волгоград Арена», река Волга, Мамаев курган и весь ЦПКиО, где устанавливают в настоящее время «Большой маятник».

Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха возводят еще две экстремальных карусели — «Мельница» и «Седьмое небо». За их монтажом также будут следить китайские партнеры ЦПКиО. Все объекта введут в эксплуатацию в текущем сезоне.

туризм и отдых