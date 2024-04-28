В Пулково перестали принимать неправильно упакованный багаж

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — уточнили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы» в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что багаж, упакованный в пищевую пленку, не соответствует правилам. Для решения проблемы пассажирам предлагается обратиться на стойку регистрации.