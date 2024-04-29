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«Толпа рванет сразу»: новый шикарный пляж восхитил жителей Владивостока

Благоустройство начнется уже в этом году.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке презентовали проект будущего общественного места для отдыха в бухтах Соболь и Патрокл. О планах благоустройства территории рассказал бизнесмен Дмитрий Алексеев, пишет «vestiprim.ru» (18+).

Согласно проекту, здесь появятся зоны для купания и отдыха, спортивные площадки, фудкорт и пункты проката. Также планируют сделать парковку, медицинский пункт, туалеты, раздевалки и кафе. Для спортсменов проектируют площадки для пляжного футбола и волейбола.

Сроки открытия нового пляжа пока не сообщаются. Начать благоустройство планируют уже в этом году.

Жители Приморья прокомментировали изменения в соцсетях:

«Толпа рванет сразу»;

«И погулять будет где»;

«Порядок наведут наконец».

туризм и отдых