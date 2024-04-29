«Толпа рванет сразу»: новый шикарный пляж восхитил жителей Владивостока

Во Владивостоке презентовали проект будущего общественного места для отдыха в бухтах Соболь и Патрокл. О планах благоустройства территории рассказал бизнесмен Дмитрий Алексеев, пишет «vestiprim.ru» (18+).
Согласно проекту, здесь появятся зоны для купания и отдыха, спортивные площадки, фудкорт и пункты проката. Также планируют сделать парковку, медицинский пункт, туалеты, раздевалки и кафе. Для спортсменов проектируют площадки для пляжного футбола и волейбола.
Сроки открытия нового пляжа пока не сообщаются. Начать благоустройство планируют уже в этом году.
Жители Приморья прокомментировали изменения в соцсетях:
«Толпа рванет сразу»;
«И погулять будет где»;
«Порядок наведут наконец».