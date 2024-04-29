«Толпа рванет сразу»: новый шикарный пляж восхитил жителей Владивостока

Согласно проекту, здесь появятся зоны для купания и отдыха, спортивные площадки, фудкорт и пункты проката. Также планируют сделать парковку, медицинский пункт, туалеты, раздевалки и кафе. Для спортсменов проектируют площадки для пляжного футбола и волейбола.