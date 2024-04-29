Сколько стоит окрошка в Хабаровске в 2024 году

Окрошка — это один из знаменитых холодных супов в России, в том числе и в Хабаровском крае. Наверно не найти человека в нашей стране, который не знает о таком блюде. Но если вдруг вы с ним знакомы, то пришло время и его накормить окрошкой.
Доподлинно неизвестно, когда был впервые приготовлен холодный суп. Есть версии, что раньше его делали из любых продуктов, которые остались в доме. А кто-то шутит, что человек случайно залил оливье квасом и получил новое блюдо. Но несмотря на то, что мы не знаем точное происхождение окрошки, она все равно остается популярным летним супом. В России даже есть День окрошки — 30 мая.
Свое название холодный суп получил от слова «крошить», ведь по сей день для приготовления нужно измельчить все ингредиенты. И рецепт у каждого свой: кто-то вместо колбасы берет курицу, а кто-то вместо воды квас. Вариантов приготовления множество.
И так как уже через месяц начнется лето, многие уже либо готовили окрошку, либо только планируют приготовить. Мы следим за ценами на холодное блюдо уже третий год, публикации есть и в 2022, и в 2023 году. Какая цена окрошки в 2024 году — читайте ниже. Отметим, что мы также отслеживаем стоимость борща.
В расследовании ценовой политики холодного супа участвовали магазины «Пятерочка», «Раз Два», «Броско Маркет» и Spar.
Для чистоты эксперимента был выбран вес продуктов для приготовления окрошки в трехлитровой кастрюле. Не участвует только майонез и заливка — эти продукты каждый выбирает для себя, поэтому мы посчитаем только стоимость продуктов, которые нарезают. Также для исследования был выбран самый классический рецепт окрошки — на колбасе.
Продукты и их вес следующий:
- Колбаса;
- Десяток яиц;
- Огурцы — 250 граммов;
- Редис — 200 граммов;
- Картошка — 500 граммов.
«ПЯТЕРОЧКА»
Сеть супермаркетов, которые активно открываются на Дальнем Востоке несмотря на то, что пришли к нам только год назад. Позиционируют они себя как магазины с низкими доступными ценами, поэтому пройти мимо них мы не смогли. Цены здесь следующие:
- Колбаса — 269 рублей;
- Десяток яиц — 124 рубля;
- Огурцы — 45 рублей;
- Редис — 75 рублей;
- Картошка — 44 рубля.
Итого: 557 рублей.
«РАЗ ДВА»
Один из самых дорогих магазинов из-за того, что работает по ночам. Стоимость окрошки здесь вышла следующая:
- Колбаса — 320 рублей;
- Десяток яиц — 139 рублей;
- Огурцы — 39 рублей;
- Редис — 41 рубль;
- Картошка — 105 рублей.
Итого: 644 рубля.
SPAR
Один из супермаркетов Хабаровска, который больше себя позиционирует как магазин, где можно приобрести готовую продукцию для завтрака, обеда или ужина. Но и, конечно, предлагает приобрести продукты для того, чтобы приготовить вкусное блюдо самостоятельно. Обойти стороной такой магазин мы не смогли, поэтому цены на окрошку здесь следующие:
- Колбаса — 269 рублей;
- Десяток яиц — 124 рубля;
- Огурцы — 66 рублей;
- Редис — 41 рубль;
- Картошка — 39 рублей.
Итого: 539 рублей.
«БРОСКО МАРКЕТ»
По традиции мы не пройдем мимо большого супермаркета, где можно найти практически любые товары. Цены здесь следующие:
- Колбаса — 309 рублей;
- Десяток яиц — 149 рублей;
- Огурцы — 69 рублей;
- Редис — 40 рублей;
- Картошка — 30 рублей.
Итого: 597 рублей.
Таким образом, самый дорогая окрошка получилась в «РАЗ ДВА» — 644 рубля, а самая дешевая в Spar — 557 рублей. Но по сравнению с прошлогодним экспериментом, блюдо подорожало. Тогда самая дешевая обошлась бы в 397 рублей. В 2022 году окрошка обошлась бы в 334 рубля.
Осталось только выбрать майонез и заправку по вкусу, и холодный суп для ужина в жаркий летний вечер готов!
А ПОКУШАТЬ НАПОСЛЕДОК?
И традиционно рассказываем вам рецепт вкусного красного супа. Но на этот раз приготовим холодный суп на курином бульоне, удивим наших близких!
Вам понадобится:
- Курица (любые части) — 600 граммов;
- Картофель, сваренный в мундире — 3 штуки;
- Отваренные яйца — 3 штуки;
- Огурцы — 2 штуки;
- Редис — по вкусу;
- Горчица — одна столовая ложка;
- Зелень;
- Соль и перец по вкусу;
- Майонез на ваш выбор
Приготовление:
Первым делом отварите куриную грудку на медленном огне. Не забывайте удалять образующуюся на поверхности пенку в процессе варки и после приготовления бульона.
Когда бульон будет готов, добавьте в него картофель, нарезанный мелкими кубиками, а затем оставьте охлаждаться. Пока бульон стынет, мелко нарежьте зелень, куриные яйца, филе, редис и огурцы. Добавьте в получившуюся массу немного майонеза и горчицы. Смешайте получившийся салат с остывшим куриным бульоном и добавьте специи на свой вкус: молотый черный и красный перец, сушеный чеснок, куркуму. Для полного охлаждения можете поставить на час в холодильник. Приятного аппетита!