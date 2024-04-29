Сколько стоит окрошка в Хабаровске в 2024 году

И так как уже через месяц начнется лето, многие уже либо готовили окрошку, либо только планируют приготовить. Мы следим за ценами на холодное блюдо уже третий год, публикации есть и в 2022, и в 2023 году. Какая цена окрошки в 2024 году — читайте ниже. Отметим, что мы также отслеживаем стоимость борща.