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У православных христиан началась Страстная неделя

Страстная седмица началась у православных — последняя, самая строгая и скорбная неделя перед Пасхой, которая в этом году празднуется 5 мая.

В этот период церковь вспоминает последние дни земной жизни Христа. Каждый день Страстной недели называется Великим и связан с библейским событием.

В Великий понедельник верующим рассказывают об иссушении Господом смоковницы, покрытой пышной листвой, но бесплодной: она стала образом лицемерных книжников и фарисеев.

В Великий вторник вспоминают беседы и притчи Господа: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

В Великую среду читается писание о том, когда Иуда решился предать Христа за 30 сребреников.

В четверг Страстной седмицы вспоминается важнейшее евангельское событие — Тайная вечеря, во время которой Спаситель установил Таинство Нового завета — Святого Причастия, или Евхаристии.

В этот день все верующие должны причаститься. Кроме этого, в храмах совершается чин омовения ног — по примеру того, как Христос омыл ноги своим 12 ученикам.

Великая пятница — самый скорбный день, он посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя.

Великая Суббота отождествляется со снятием Иисуса с креста, его погребением и пребыванием во гробе. В этот день в храмах освящают пасхальные блюда. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь.

Завершится Страстная неделя в полночь Великой субботы, с наступлением Воскресения Христова.

религии