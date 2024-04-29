У православных христиан началась Страстная неделя

В этот период церковь вспоминает последние дни земной жизни Христа. Каждый день Страстной недели называется Великим и связан с библейским событием.
В Великий понедельник верующим рассказывают об иссушении Господом смоковницы, покрытой пышной листвой, но бесплодной: она стала образом лицемерных книжников и фарисеев.
В Великий вторник вспоминают беседы и притчи Господа: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.
В четверг Страстной седмицы вспоминается важнейшее евангельское событие — Тайная вечеря, во время которой Спаситель установил Таинство Нового завета — Святого Причастия, или Евхаристии.
В этот день все верующие должны причаститься. Кроме этого, в храмах совершается чин омовения ног — по примеру того, как Христос омыл ноги своим 12 ученикам.
Великая пятница — самый скорбный день, он посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя.
Великая Суббота отождествляется со снятием Иисуса с креста, его погребением и пребыванием во гробе. В этот день в храмах освящают пасхальные блюда. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь.
Завершится Страстная неделя в полночь Великой субботы, с наступлением Воскресения Христова.