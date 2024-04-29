Бои и концерты. Куда сходить на майских праздниках в Омске?

Иммерсивный спектакль-променад в трамвае «Следующая остановка» (12+) можно посетить 29 и 30 апреля, а также 1, 5, 9, 11 и 12 мая. Зрители поедут в настоящем трамвае по Омску, послушают голоса актёров в наушниках, а декорациями для них послужит все, что находится вокруг. Подробности можно узнать в Омском доме актера.