Бои и концерты. Куда сходить на майских праздниках в Омске?

Стало известно, какие в Омске планируются мероприятия на майские праздники. Больше всего активностей омичей ждёт 1 мая. О том, куда можно сходить, читайте в нашем материале.
Велогонки
В Омске 1 мая стартуют велогонки памяти олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Церемония открытия состоится в 10:00, а сам старт запланирован на 10:15 у «G-Drive Арены» на улице Лукашевича, 35.
Эти соревнования проходят каждый год. В них принимают участие юноши и девушки, мужчины и женщины разных возрастов, ветераны. Длина трассы для каждой категории участников составляет от 3,6 до 14,4 км.
Бои
1 мая на Омской крепости в 14:00 пройдет первый Гран-при от лиги SFC. Вход свободный.
Омичей приглашают принять участие в любительских боях, где главным призом станет контракт с промоушеном Александра Шлеменко. Также среди зрителей разыграют билеты на юбилейный турнир SFC-10 и много нового мерча от школы «ШТОРМ».
Программа в парке 30-летия ВЛКСМ
В парке 30-летия ВЛКСМ 1 мая состоится праздник мира и труда «Прекрасен мир, цветением объятый…».
Программа праздника:
• 12:00 — Концерт Духового оркестра УФСИН
• 13:00 — Музыкально-игровой час
• 14:00 — Концерт Камерного оркестра «Лад»
• 15:00 — Концерт Ансамбля танца «Иртыш»
• 16:00 — Солистка Марина Первова
• 17:00 — Музыкально-игровой квест с участием Дмитрия Федяева, Юлии Авилкиной, Дениса Горохова, Ивана Мещерякова.
• 18:00 — «Рандеву» — вокальный дуэт.
Иммерсивный спектакль-променад в трамвае «Следующая остановка» (12+) можно посетить 29 и 30 апреля, а также 1, 5, 9, 11 и 12 мая. Зрители поедут в настоящем трамвае по Омску, послушают голоса актёров в наушниках, а декорациями для них послужит все, что находится вокруг. Подробности можно узнать в Омском доме актера.