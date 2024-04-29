МЧС начинает штрафовать за приготовление шашлыков

ГУ МЧС по Хабаровскому краю подвели неутешительные итоги минувших суток. На территории региона было зафиксировано 122 термические аномалии, 101 из которых — горение сухой растительности, 41 пал травы. При этом пал травы составил протяженность более 78 км по фронту. Одной из причин возникновения пожаров специалисты называют шашлыки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Каждый год с открытием навигации острова Хабаровска начинают «гореть». Заезжают люди — появляется еще больше источников огня. Ситуацию на острове усугубляет отсутствие подъездных путей, а также водоисточников для ликвидации возгораний. При этом, дачники стали относиться к пожарной безопасности серьёзнее, «сюрпризы» приносят те, кто приезжает на острова отдохнуть, пожарить шашлыки, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю Горела сухая растительность во многих населенных пунктах: п. Маго, с. Кругликово, ст. Мылки, п. Хурба, с. Краснореченское, с. Георгиевка, с. Лесное, п. Эльбан, п. Переяславка, г. Советская Гавань, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре и другие.
— Сложная пожарная обстановка в регионе — результат действия людей. Шашлыки, непотушенные окурки, неосторожное обращение с огнем, шалость детей — все это становится причиной ежечасных возгораний в самых разных уголках нашего края", — отметил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Чебыкин. Ведомство напоминает, что на территории региона введен особый противопожарный режим на территориях: городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, им. Лазо, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, им. П. Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного районов.
— Этот режим означает: запрет на разведение открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 80 тысяч рублей. И ответственность максимальная для юридических лиц предусмотрена в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность, — сообщили в краевом МЧС.
Отмечается, что сотрудники Госпожнадзора ежедневно будут проводить рейдовые мероприятия на островах вблизи Хабаровска. К каждому нарушителю будут применяться меры административной ответственности.