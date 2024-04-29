МЧС начинает штрафовать за приготовление шашлыков

— Каждый год с открытием навигации острова Хабаровска начинают «гореть». Заезжают люди — появляется еще больше источников огня. Ситуацию на острове усугубляет отсутствие подъездных путей, а также водоисточников для ликвидации возгораний. При этом, дачники стали относиться к пожарной безопасности серьёзнее, «сюрпризы» приносят те, кто приезжает на острова отдохнуть, пожарить шашлыки, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю Горела сухая растительность во многих населенных пунктах: п. Маго, с. Кругликово, ст. Мылки, п. Хурба, с. Краснореченское, с. Георгиевка, с. Лесное, п. Эльбан, п. Переяславка, г. Советская Гавань, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре и другие.





— Сложная пожарная обстановка в регионе — результат действия людей. Шашлыки, непотушенные окурки, неосторожное обращение с огнем, шалость детей — все это становится причиной ежечасных возгораний в самых разных уголках нашего края", — отметил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Чебыкин. Ведомство напоминает, что на территории региона введен особый противопожарный режим на территориях: городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, им. Лазо, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, им. П. Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного районов.