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МЧС начинает штрафовать за приготовление шашлыков

ГУ МЧС по Хабаровскому краю подвели неутешительные итоги минувших суток.

Источник: РИА "Новости"

ГУ МЧС по Хабаровскому краю подвели неутешительные итоги минувших суток. На территории региона было зафиксировано 122 термические аномалии, 101 из которых — горение сухой растительности, 41 пал травы. При этом пал травы составил протяженность более 78 км по фронту. Одной из причин возникновения пожаров специалисты называют шашлыки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На днях в СНТ «Энергетик» Комсомольского района сгорело 7 нежилых построек. В пятницу огонь охватил 1000 квадратных метров на острове Большой Уссурийский, горели сено, заброшенные строения, покрышки и сухая растительность.

— Каждый год с открытием навигации острова Хабаровска начинают «гореть». Заезжают люди — появляется еще больше источников огня. Ситуацию на острове усугубляет отсутствие подъездных путей, а также водоисточников для ликвидации возгораний. При этом, дачники стали относиться к пожарной безопасности серьёзнее, «сюрпризы» приносят те, кто приезжает на острова отдохнуть, пожарить шашлыки, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю Горела сухая растительность во многих населенных пунктах: п. Маго, с. Кругликово, ст. Мылки, п. Хурба, с. Краснореченское, с. Георгиевка, с. Лесное, п. Эльбан, п. Переяславка, г. Советская Гавань, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре и другие.


 — Сложная пожарная обстановка в регионе — результат действия людей. Шашлыки, непотушенные окурки, неосторожное обращение с огнем, шалость детей — все это становится причиной ежечасных возгораний в самых разных уголках нашего края", — отметил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Чебыкин. Ведомство напоминает, что на территории региона введен особый противопожарный режим на территориях: городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, им. Лазо, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, им. П. Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного районов.

— Этот режим означает: запрет на разведение открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 80 тысяч рублей. И ответственность максимальная для юридических лиц предусмотрена в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность, — сообщили в краевом МЧС.

Отмечается, что сотрудники Госпожнадзора ежедневно будут проводить рейдовые мероприятия на островах вблизи Хабаровска. К каждому нарушителю будут применяться меры административной ответственности.

штрафы
МЧС