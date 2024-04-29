Как проявляются инфекции, передающиеся половым путём?

Количество вновь инфицированных во всем мире оценивается приблизительно в 200 — 400 миллионов человек независимо от социально-экономических условий.
Возбудителями инфекций, передаваемых половым путём (ИППП) являются бактерии, вирусы, грибы, простейшие. Они вызывают воспалительные процессы, преимущественно мочеполовой и репродуктивной сферы, и могут быть причиной различных осложнений. Дмитрий Макаров, заведующий отделом ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказывает, кто входит в группу риска и как не заразиться.
Кто рискует и чем болеют?
ИППП наиболее распространены среди сексуально активных подростков, женщин и мужчин молодого возраста, особенно если они имеют многочисленных половых партнёров. В группе повышенного риска находятся секс-работники и их клиенты, мобильные группы населения (водители дальнобойщики, моряки, рабочие мигранты), наркоманы, заключённые, а также туристы.
По данным Росстата, только в январе 2023 года сифилисом в России заболели минимум 2,6 тыс. человек — это на 71% больше, чем за первый месяц прошлого года. Очень напряженна обстановка связана с выявлением случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 13 регионов России: Красноярский и Пермские края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Челябинская область, в том числе Москва и Санкт-Петербург. В 2022 году суммарный показатель заболеваемости населения Российской Федерации инфекциями, передаваемыми половым путем, составил 89,6 случаев на 100 тысяч населения.
Как проявляются ИППП?
Часто возбудитель инфекции не обнаруживается защитными силами организма и длительное время ни как себя не проявляет. Однако определённые механизмы (стресс, переохлаждение, снижение иммунитета) могут активизировать дремлющий возбудитель и вызвать обострение.
Последствиями несвоевременного обращения могут быть: воспалительные заболевания органов малого таза и шейки матки у женщин, воспаление мочевыводящего канала и простаты у мужчин. Из-за этого может нарушиться репродуктивная функция как у женщин, так и у мужчин. Кроме того, лица, с ИППП более подвержены риску заражения ВИЧ-инфекцией. Любые проявления (боль, или неприятные ощущения при мочеиспускании, необычная сыпь, выделения) являются сигналом для прекращения половых контактов и немедленного обследования в условиях специализированной клиники, кожно-венерологического диспансера.
Помните, что эти инфекции сложно вылечить самостоятельно, нужна помощь специалиста!
Как не заболеть?
Наилучший путь профилактики инфекций, передаваемых половым путём, — это долговременные половые контакты с одним здоровым половым партнёром. Если у больного обнаружены ИППП, он должен сообщить об этом своим половым партнерам, чтобы они также прошли обследование и лечение. Используйте барьерные средства защиты от венерических заболеваний (презерватив), и помните, что случайные сексуальные связи опасны. Воздерживайтесь от употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств. Под их воздействием часто совершаются необдуманные поступки. Соблюдайте нормы личной гигиены и своевременно обращайтесь за медицинской помощью.