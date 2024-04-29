Как проявляются инфекции, передающиеся половым путём?

По данным Росстата, только в январе 2023 года сифилисом в России заболели минимум 2,6 тыс. человек — это на 71% больше, чем за первый месяц прошлого года. Очень напряженна обстановка связана с выявлением случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 13 регионов России: Красноярский и Пермские края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Челябинская область, в том числе Москва и Санкт-Петербург. В 2022 году суммарный показатель заболеваемости населения Российской Федерации инфекциями, передаваемыми половым путем, составил 89,6 случаев на 100 тысяч населения.