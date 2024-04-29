На сколько процентов можно затемнить лобовое стекло на машине?

Есть и ещё одна мера воздействия на нарушителей, которая предусмотрена ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции). Санкциями этой статьи преду­смотрены следующие виды наказания: наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 ₽, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.