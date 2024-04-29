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На сколько процентов можно затемнить лобовое стекло на машине?

Как правильно затемнить лобовое на автомобиле, чтобы не нарваться на неприятности?

Как правильно затемнить лобовое на автомобиле, чтобы не нарваться на неприятности?

Согласно требованиям законодательства коэффициент светопропускания ветрового и передних боковых стёкол должен быть не менее 70%. Если прибор, которым сотрудники Госавтоинспекции производят замеры, показал меньшее значение, то полицейские составляют в отношении водителей протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, — прокомментировал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции г. Кемерово Сергей Белов. — Санкции статьи предусматривают для нарушителей административный штраф в размере 500 ₽ Помимо этого, выписывают требование на устранение причины правонарушения.

Если тонировочная плёнка не устранена на месте, то водителю необходимо предоставить транспортное средство в указанный срок в Госавтоинспекцию для осмотра. В противном случае сотрудники незамедлительно направят документы в местное регистрационное подразделение на аннулирование регистрации транспортного средства.

Есть и ещё одна мера воздействия на нарушителей, которая предусмотрена ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции). Санкциями этой статьи преду­смотрены следующие виды наказания: наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 ₽, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.