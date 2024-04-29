На сколько процентов можно затемнить лобовое стекло на машине?

Как правильно затемнить лобовое на автомобиле, чтобы не нарваться на неприятности?
Согласно требованиям законодательства коэффициент светопропускания ветрового и передних боковых стёкол должен быть не менее 70%. Если прибор, которым сотрудники Госавтоинспекции производят замеры, показал меньшее значение, то полицейские составляют в отношении водителей протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, — прокомментировал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции г. Кемерово Сергей Белов. — Санкции статьи предусматривают для нарушителей административный штраф в размере 500 ₽ Помимо этого, выписывают требование на устранение причины правонарушения.
Если тонировочная плёнка не устранена на месте, то водителю необходимо предоставить транспортное средство в указанный срок в Госавтоинспекцию для осмотра. В противном случае сотрудники незамедлительно направят документы в местное регистрационное подразделение на аннулирование регистрации транспортного средства.
Есть и ещё одна мера воздействия на нарушителей, которая предусмотрена ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции). Санкциями этой статьи предусмотрены следующие виды наказания: наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 ₽, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.