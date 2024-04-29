Снег и жара до +20. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 29 апреля по 5 мая

На этой неделе в нашу жизнь ворвется май! А вместе с ним жаркие дни и грозы — прогноз на месяц здесь. В ближайшие семь дней в областном центре отрицательных температур не будет уже ни днем, ни ночью. Однако, все же в столице Приангарья возможно выпадет мокрый снег. Но будет это не в понедельник. Первый день на неделе подарит сибиряками потепление до +19 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».