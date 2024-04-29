Снег и жара до +20. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 29 апреля по 5 мая

На этой неделе в нашу жизнь ворвется май! А вместе с ним жаркие дни и грозы — прогноз на месяц здесь. В ближайшие семь дней в областном центре отрицательных температур не будет уже ни днем, ни ночью. Однако, все же в столице Приангарья возможно выпадет мокрый снег. Но будет это не в понедельник. Первый день на неделе подарит сибиряками потепление до +19 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 29 апреля по 5 мая
— В Иркутске 29 апреля переменная облачность, без осадков, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — Ветер дует юго-восточный со скоростью 6−11 м/с. Днем воздух прогреется действительно до +17…+19 градусов.
В ночь с понедельника на вторник столбики уличных термометров покажут +5 градусов. А вторник пока прогнозируется самым теплым на этой неделе — днем, по данным Гидрометцентра России, ожидается +20 градусов. Осадков в течение суток не предвидится.
В праздничный Первомай погода немного испортится, но, конечно, не повлияет на торжественное мероприятие у стелы «Иркутск — Город трудовой доблести» — подробности здесь. Ночью 1 мая облачно, временами небольшой дождь с мокрым снегом и всего +2 градуса.
— Вероятность осадков ночью 1 мая 72%, выпадет до 1.8 миллиметров, — сообщает Гидрометцентр страны. — Днем 1 мая в Иркутске также осадки — небольшой кратковременный дождь, его вероятность 76%, прогнозируем до 0.5 миллиметров осадков. Погода будет облачной и воздух прогреется только до +7 градусов.
Ночью в пятницу +3 и снова пройдет небольшой дождь, что к утру закончится. А днем 3 мая сибиряков будут согревать лучи майского солнца, которые прогреют воздух до +13 градусов.
Погода в Иркутске на неделю с 29 апреля по 5 мая: суббота и воскресенье
И снова выходные. В ночь на субботу в столице Приангарья +1 и без осадков. А вот днем существует вероятность дождя — небольшого и кратковременного. По прогнозу метеорологов, выпадет до 1.2 миллиметров осадков, но будет тепло до +15.
В ночь на воскресенье, Гидрометцентр России, прогнозирует до +3 градусов и без осадков. А днем 5 числа — облачно, без дождя и до +18 градусов. Стоит отметить, что погода в воскресный день точно порадует православных христиан, ведь Пасха в этом году отмечается именно 5 мая.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 29 апреля по 5 мая.