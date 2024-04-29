Во Владивостоке 12-летнюю школьницу накажут за непристойный телеграм-канал

Во Владивостоке 12-летнюю школьницу отправят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за ведение телекрам-канала с оскорбительным контентом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В Приморье в процессе мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на канал, в котором выставляются фото несовершеннолетних с порочащей их информацией.
За дело взялись сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями. Они установили личность администратора канала. Ею оказалась школьница 2011 года рождения.
Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с девочкой и ее матерью. Мать школьницы привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию. А 12-летнюю «админшу» телеграм-канала теперь ждет центр для несовершеннолетних нарушителей.