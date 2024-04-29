Во Владивостоке 12-летнюю школьницу накажут за непристойный телеграм-канал

Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с девочкой и ее матерью. Мать школьницы привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию. А 12-летнюю «админшу» телеграм-канала теперь ждет центр для несовершеннолетних нарушителей.