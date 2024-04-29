Волейбольное «Динамо-Владивосток» завершило сезон с серебряными медалями

28 апреля в Хабаровске состоялась последняя игра финального тура. Встречались претенденты на «золото»: «Динамо» и «Амурские тигрицы». Команде из Владивостока необходимо было выигрывать у своих соперниц со счетом 3:0 или 3:1, но выиграть даже один сет дома у «тигриц» не вышло.