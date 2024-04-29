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Волейбольное «Динамо-Владивосток» завершило сезон с серебряными медалями

В решающем матче за золото приморский коллектив уступил главным конкурентам из Хабаровска.

Источник: ВК Динамо-Владивосток

Женская волейбольная команда «Динамо-Владивосток» завершила сезон на втором месте, завоевав серебряные медали чемпионата России в высшей лиге «Б», сообщает ИА PrimaMedia.

28 апреля в Хабаровске состоялась последняя игра финального тура. Встречались претенденты на «золото»: «Динамо» и «Амурские тигрицы». Команде из Владивостока необходимо было выигрывать у своих соперниц со счетом 3:0 или 3:1, но выиграть даже один сет дома у «тигриц» не вышло.

Матч завершился победой «Амурских тигриц» — 25:19, 25:19, 25:23 (3:0), эта команда завоевала золото и путевку в высшую лигу «А». «Динамо-Владивосток» завершило этот сезон с серебряными медалями, набрав в 30 играх 24 очка.

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