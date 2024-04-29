Сотрудники Госпожнадзора будут проводить рейды на островах Хабаровска

— Для предотвращения пожаров сотрудники ГПН будут ежедневно проводить рейды на островах. В отношении каждого правонарушителя будут применяться меры административной ответственности. В период действия особого противопожарного режима запрещается разжигать открытый огонь, а также готовить пищу на огне и складировать мусор на участках. За нарушение этих правил физическим лицам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.