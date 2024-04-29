Сотрудники Госпожнадзора будут проводить рейды на островах Хабаровска

Сегодня в Хабаровске стартовали первые рейсы речных теплоходов на островную часть города, где располагаются дачные участки местных жителей. Речной вокзал с утра наполнился народом — дачники спешат на свои приусадебные участки, чтобы привести их в порядок к новому сезону. На набережной, помимо дачников, присутствовали и сотрудники МЧС России, напоминая горожан о важности соблюдения мер пожарной безопасности и особого противопожарного режима. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники Госпожнадзора отмечают, что каждый год с началом навигации на островах происходят пожары. Приезд людей увеличивает их число, что усугубляет ситуацию из-за отсутствия подъездных путей и водоисточников для тушения.
— Для предотвращения пожаров сотрудники ГПН будут ежедневно проводить рейды на островах. В отношении каждого правонарушителя будут применяться меры административной ответственности. В период действия особого противопожарного режима запрещается разжигать открытый огонь, а также готовить пищу на огне и складировать мусор на участках. За нарушение этих правил физическим лицам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Всех местных жителей и гостей Хабаровска и Хабаровского края призывают соблюдать правила пожарной безопасности.