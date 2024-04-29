Дамбу в районе «Семь ветров» в Уссурийске поднимут и оборудуют насосами

В ноябре прошлого года в адрес «Службы единого заказчика» поступило предварительное заключение актуализации гидрометеорологических изысканий по дамбе. Там и сожержалась рекомендация поднять отметку гребня дамбы по всей длине до 18 метров. Тогда же подрядчик был поставлен в известность о том, что на гидротехническом сооружении необходимо будет провести дополнительные работы. В феврале было получено положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» на технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.