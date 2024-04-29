Дамбу в районе «Семь ветров» в Уссурийске поднимут и оборудуют насосами

Гидротехническое сооружение, защищающее район «Семь ветров» в Уссурийске, будет модернизировано. Само тело дамбы поднимут до 18 метров. Также сооружение дооборудуют более мощными насосами, которые смогут более быстро откачивать воду, и не будут засоряться от ила. Администрация Уссурийского городского округа в апреле подписала соответствующий контракт на корректировку проектно-сметной документации. После окончания работ район «Семь ветров» будет надежнее защищен от паводков.
«Контракт на корректировку проектно-сметной документации подписан с ООО “Аванград”. В связи с увеличением количества выпадающих осадков в этом районе города, и, как следствие, увеличением стока ливневых вод, в новом проекта надо предусмотреть дополнительные мощности насосного оборудования и обустройство стационарного напорно-станционного узла» — сообщили в администрации Уссурийского городского округа.
Рекомендации о необходимости модернизации дамбы в районе «Семь ветров» были даны специалистами в ноябре прошлого года после инженерно-гидрометеорологических изысканий. Эксперты проанализировали ситуацию, сложившуюся во время обильных дождей в Уссурийске в августе прошлого года.
«Проект гидрозащитного сооружения с учетом необходимых дополнительных работ сделают в ближайшее время», — добавили в администрации Уссурийска.
В ноябре прошлого года в адрес «Службы единого заказчика» поступило предварительное заключение актуализации гидрометеорологических изысканий по дамбе. Там и сожержалась рекомендация поднять отметку гребня дамбы по всей длине до 18 метров. Тогда же подрядчик был поставлен в известность о том, что на гидротехническом сооружении необходимо будет провести дополнительные работы. В феврале было получено положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» на технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Окончательная стоимость строительства дамбы, конечно, сейчас вырастет. Однако модернизация сооружения позволит надежнее защитить микрорайон от паводков.
Напомним, что летом прошлого года дамба в районе «Семь ветров» в Уссурийске не справилась с обильными осадками и часть территории микрорайона с жилыми домами оказалась затоплена.
«В прошлом году дамбу просто не успели достроить. Контракт у подрядчика должен был закончиться 1 декабря. Мы на него давили, подгоняли. Подрядчики и сами всё понимали. Но время было где-то упущено», — рассказывал в прошлом году глава Уссурийска Евгений Корж.
Также по его словам, уже давно разработано несколько проектов по защите Уссурийска от наводнений. Это целый комплекс гидротехнических сооружений в городе. И дамбы, и коллекторы, и очистные, и инженерные сооружения. Идёт подготовительная работа с правительством Приморья и России по выделению средств.