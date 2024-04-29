Гол Кожемякина принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Ленинградцем»

— Мы готовились к трудному матчу, и я доволен результатом, хорошо отыграли в защите, — сказал после игры главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов.



Армейцы возвращаются домой с 40 очками и на 10 месте в таблице, столько же у «Енисея» (9 строчка) и у «Шинника» (11 позиция). На промежуточном четвёртом месте с 47 баллами сейчас находится «Арсенал», но его может сместить наступающая на пятки «Родина». Москвичам завтра, 30 апреля, предстоит домашняя игра с ФК «Тюмень».



«СКА-Хабаровск» следующий матч проведёт дома, 4 мая с «КАМАЗом», встреча начнётся в 14:00. Стоит отметить, что клуб из Набережных Челнов после 29 игр с 39 очками занимает 12 позицию в таблице.