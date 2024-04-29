Гол Кожемякина принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Ленинградцем»

«СКА-Хабаровск» в очередном туре МЕЛБЕТ-Первой лиги на выезде встречался с «Ленинградцем» и увёз из Санкт-Петербурга важную победу. Матч завершился со счётом 0:1, мяч на счету капитана красно-синих Олега Кожемякина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Победный гол дальневосточники забили на 8 минуте встречи. После подачи в штрафную хозяев Томас Рукас перебросил мяч головой ближе к воротом, там снаряд добрался до героя предыдущей игры. Олег Кожемякин — несмотря на опеку из трёх футболистов соперника — отправил его в падении от штанги в сетку. Шанс увеличить счёт имел Кирилл Никитин, но его удар в ближнюю девятку голкипер «Ленинградца» вытащил. Во втором тайме вышедший на замену Альбек Гонгапшев также мог отличиться, но летящий в створ ворот мяч блокировал защитник хозяев.
— Мы готовились к трудному матчу, и я доволен результатом, хорошо отыграли в защите, — сказал после игры главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов.
Армейцы возвращаются домой с 40 очками и на 10 месте в таблице, столько же у «Енисея» (9 строчка) и у «Шинника» (11 позиция). На промежуточном четвёртом месте с 47 баллами сейчас находится «Арсенал», но его может сместить наступающая на пятки «Родина». Москвичам завтра, 30 апреля, предстоит домашняя игра с ФК «Тюмень».
«СКА-Хабаровск» следующий матч проведёт дома, 4 мая с «КАМАЗом», встреча начнётся в 14:00. Стоит отметить, что клуб из Набережных Челнов после 29 игр с 39 очками занимает 12 позицию в таблице.