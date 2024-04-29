Жители Новосибирска массово ездят к ГЭС смотреть на ледоход на водохранилище

Новосибирское водохранилище на 29 апреля частично остается скрытым подо льдом. Зимой толщина льда на нем составляла 67−96 см, что по данным гидрометеорологов около и больше нормы на 12−21 см. Поэтому даже при уверенной плюсовой температуре воздуха лёд на водохранилище не тает стремительно.
Жители города в эти выходные приезжают к ГЭС, чтобы посмотреть на ледоход. В черте города это одно из немногих мест, где можно понаблюдать за этими процессами. Фактически на водохранилище не бывает ледохода, характерного для рек, но на таких водоемах происходит ветровой дрейф льда, в том числе под влиянием течений. Журналист BFM-Новосибирск в воскресенье 28 апреля был свидетелем, как после усиления ветра, количество людей на набережной ОбьГЭСа резко увеличилось. Жители окрестных улиц говорят, что в ветреную погоду ледоход становится особенно зрелищным и звучным.
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