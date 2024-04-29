Жители Новосибирска массово ездят к ГЭС смотреть на ледоход на водохранилище

Жители города в эти выходные приезжают к ГЭС, чтобы посмотреть на ледоход. В черте города это одно из немногих мест, где можно понаблюдать за этими процессами. Фактически на водохранилище не бывает ледохода, характерного для рек, но на таких водоемах происходит ветровой дрейф льда, в том числе под влиянием течений. Журналист BFM-Новосибирск в воскресенье 28 апреля был свидетелем, как после усиления ветра, количество людей на набережной ОбьГЭСа резко увеличилось. Жители окрестных улиц говорят, что в ветреную погоду ледоход становится особенно зрелищным и звучным.