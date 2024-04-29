Из Омска запустили автобусные рейсы в Казахстан

«Омскоблавтотранс» рассказал о новых изменениях в своём расписании — рейсы международного автобусного маршрута в Астану возобновили. Первый автобус из Омска в Казахстан поехал 27 апреля.
Следующие рейсы в Астану отправятся сегодня, 29 апреля, и 1 мая. С 3 мая выезд из нашего города будет совершаться ежедневно. Стоимость билета составляет 2,5 тысячи рублей.
Также возобновят маршрут Омск — Семей (Семипалатинск). Автобусы будут курсировать по будням в 19:00. Первый рейс отправится 30 апреля. Стоимость проезда — 3 тысячи рублей.
Напомним, первый рейс международного автобусного маршрута в Астану, который по плану должны были запустить 19 апреля, перенесли. Причина — в том, что Казахстан перекрыл некоторые междугородние трассы из-за паводка.
Ранее мы писали, что из-за подтопления на трассе Тюмень — Омск образовалась многокилометровая пробка.