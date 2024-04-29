Хабаровская команда стала победителем чемпионата России по волейболу

Хабаровская команда «Амурские тигрицы» вошла в историю, став чемпионом сезона 2023−2024 среди женских команд в Высшей лиге «Б». Матчи второго финального тура чемпионата России развернулись на площадке Универсального краевого спортивного комплекса. Всего шесть лучших коллективов по итогам регулярного чемпионата из групп «Центр» и «Сибирь» участвовали в состязаниях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В заключительном поединке турнира столкнулись претенденты на чемпионский титул — команды «Амурские тигрицы» и «Динамо-Владивосток». С первого же сета хабаровчанки начали демонстрировать свою превосходство, победив со счетом 25:19. Не уступив и во второй партии, они закрепили свои позиции, завершив ее также со счетом 25:19. Напряженный третий сет заставил немного понервничать болельщиков «тигриц», но и этот вызов был успешно преодолен подопечными Александра Щурина, которые одержали победу со счетом 25:23. Таким образом, в матче «дальневосточного дерби» хабаровская команда уверенно завоевала чемпионский титул со счетом 3:0. Министр спорта Хабаровского края Димитрий Чикунов поздравил волейболисток с их завоеванными наградами.
— Хотелось бы вернуться к важному событию прошлого года, когда по указанию Михаила Владимировича Дегтярева была сформирована команда «Амурские тигрицы». Нашей целью было преодоление новых высот и выход в следующий дивизион, и наш коллектив справился с этой задачей на пять с плюсом. Благодарим за увлекательные игры и за яркий сезон. Хабаровск, благодаря вашим достижениям, становится настоящей столицей волейбола не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране, — сказал Дмитрий Чикунов.
— Как мне сказали, на Дальнем Востоке никогда две дальневосточные команды не соревновались в финале за первое место. В начале финальной игры мы уверенно выиграли первый сет, усилили свою позицию во втором. Третий сет прошел достаточно спокойно, можно сказать, мы играли уже на автомате, и с уверенностью довели матч до победного 3:0. Мы очень рады нашей победе в чемпионате и благодарны Михаилу Владимировичу за создание профессионального клуба. Надеемся, что в ближайшие годы мы сможем развить нашу программу и создать детскую спортивную школу команды Суперлиги, — сказал главный тренер ВК «Амурские тигрицы» Александр Щурин.
ВК «Амурские тигрицы» был создан по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в прошлом году. За этот период команда выиграла два трофея: Кубок Сибири и Дальнего Востока, а также чемпионат России.