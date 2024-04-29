Хабаровская команда стала победителем чемпионата России по волейболу

— Как мне сказали, на Дальнем Востоке никогда две дальневосточные команды не соревновались в финале за первое место. В начале финальной игры мы уверенно выиграли первый сет, усилили свою позицию во втором. Третий сет прошел достаточно спокойно, можно сказать, мы играли уже на автомате, и с уверенностью довели матч до победного 3:0. Мы очень рады нашей победе в чемпионате и благодарны Михаилу Владимировичу за создание профессионального клуба. Надеемся, что в ближайшие годы мы сможем развить нашу программу и создать детскую спортивную школу команды Суперлиги, — сказал главный тренер ВК «Амурские тигрицы» Александр Щурин.