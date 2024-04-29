Снег, дожди и похолодание ожидаются в Астане на этой неделе

Скорость ветра составит 8,4 м/с. 4 мая будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная — плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 6,8 м/с. 5 мая, по прогнозам синоптиков, осадков в столице не ожидается. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.