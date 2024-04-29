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Снег, дожди и похолодание ожидаются в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней — астанчанам обещают осадки в виде дождя и снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: Nur.kz

29 апреля в Астане ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с. 30 апреля в столице обещают снег. Температура составит около плюс 5 градусов.

Максимальная температура составит плюс 13 градусов, а минимальная — плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 9,3 м/с. 1 мая вновь ожидается снег. Средняя температура — плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 10 градусов, а ночью — опустится до 0 градусов.

Скорость ветра составит 10,1 м/с. 2 мая в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем — плюс 10 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 11 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с. 3 мая вновь ожидается дождь. Среднесуточная температура — плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 9 градусов.

Скорость ветра составит 8,4 м/с. 4 мая будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная — плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 6,8 м/с. 5 мая, по прогнозам синоптиков, осадков в столице не ожидается. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.