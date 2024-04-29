Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился в рабочую поездку в Тулун и Нижнеудинск

Вечером 28 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из Слюдянского района отправился в рабочую поездку в Тулун и Нижнеудинск. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Прибыв в Тулун, губернатор встретился с врио мэра Татьяной Якубовой и с мэром Тулунского района Александром Тюковым и кратко обсудил планы. Большое внимание будет уделено социальным объектам, вопросам строительства и капремонта зданий, особенно — объектов образования. И дамбы, разумеется — в свете последних наводнений на Урале.
Также запланированы встречи с жителями. В Тулуне встреча будет проходить 29 апреля в ДК «Строитель» в 15:00. В Нижнеудинске жители смогут встретиться с губернатором 30 апреля в районной детской школе искусств, начало в 17:00.