Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился в рабочую поездку в Тулун и Нижнеудинск

Прибыв в Тулун, губернатор встретился с врио мэра Татьяной Якубовой и с мэром Тулунского района Александром Тюковым и кратко обсудил планы. Большое внимание будет уделено социальным объектам, вопросам строительства и капремонта зданий, особенно — объектов образования. И дамбы, разумеется — в свете последних наводнений на Урале.