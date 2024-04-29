Дачный сезон открылся на островах у Хабаровска

В Хабаровске стартовала речная пассажирская навигация. Дачники устремились на свои приусадебные участки. Обычно теплоходы к островам выходят на майские праздники, но в этот раз их выпустили раньше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Перевозка пассажиров будет осуществляться теплоходами по трем речным маршрутам. Каждое судно может взять на борт до 250 человек. В этом году по решению комитета по ценам и тарифам Хабаровского края стоимость проезда увеличилась на 8 процентов — это порядка 10 рублей, — прокомментировал начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.
С расписанием движения судов можно ознакомиться по ссылке № 1 и по ссылке № 2.
Первые теплоходы отправились на левый берег в 8 часов утра 29 апреля. На берегу Амура собралось несколько сотен дачников, которые имеют участки на островах у Хабаровска. На пристани дежурили сотрудники полиции и МЧС. К слову, последние дежурят и на островах для предотвращения пожаров, такая практика существует уже несколько лет.
В поселке Уссурийский, на острове Большой Уссурийский, людей встречали сотрудники пожарной службы и разъясняли им об опасности разведения открытого огня.
Сотрудники МЧС дежурят на островах Большой Уссурийский и Кабельный, их задача — охранять от пожаров дачные участки хабаровчан. Дежурство пожарных продлится около полутора месяцев.
Получить оперативную информацию по вопросам работы речных судов можно у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8−924−310−61−39.