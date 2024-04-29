Дачный сезон открылся на островах у Хабаровска

Первые теплоходы отправились на левый берег в 8 часов утра 29 апреля. На берегу Амура собралось несколько сотен дачников, которые имеют участки на островах у Хабаровска. На пристани дежурили сотрудники полиции и МЧС. К слову, последние дежурят и на островах для предотвращения пожаров, такая практика существует уже несколько лет.