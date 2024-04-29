100 противопожарных баннеров и аншлагов установят в Иркутской области

Кстати, часть баннеров и аншлагов уже установили в некоторых районах Иркутской области. Так, днем 27 апреля конструкции появились на участке с 15 по 33 км Байкальского тракта в Иркутском районе. Стоит отметить, что на эти работы был выделен почти миллион рублей.