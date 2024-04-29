100 противопожарных баннеров и аншлагов установят в Иркутской области

В Иркутской области ведется агитация против лесных пожаров. Так, в Приангарье собираются установить 104 противопожарных баннеров и аншлагов. Находиться они будут вдоль автомобильных дорог. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Кроме того, 25 работников наземной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов провели очистку от пожароопасного сухостоя и валежника, а также от мусора. Это позволяет защитить их от пожаров и сохранить эстетическое первозданное состояние природы, — прокомментировал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.
Кстати, часть баннеров и аншлагов уже установили в некоторых районах Иркутской области. Так, днем 27 апреля конструкции появились на участке с 15 по 33 км Байкальского тракта в Иркутском районе. Стоит отметить, что на эти работы был выделен почти миллион рублей.