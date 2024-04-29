Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с семью медалями

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике в ходе четвертого этапа Кубка мира удостоилась семи медалей, в том числе двух золотых, сообщает НОК.
«Подведены итоги этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. В нём сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали», — говорится в сообщении.
Тахмина Икромова удостоилась серебра в упражнении с булавами, а Наталья Усова — бронзы. Также в групповом упражнении с 3 лентами и 2 мячами Шахзода Ибрагимова, Мумтозабону Исхокзода, Эвелина Атальянц, Амалия Мамедова, Ирода Содикова пополнили копилку Сборной Узбекистана серебряной наградой.
Напомним, что ранее, рамках индивидуальных выступлений на данном турнире, две медали высшей пробы завоевала Тахмина Икромова. Она поднялась на высшую ступень пьедестала по итогам программ с обручем и с мячом.
Медалистки сборной Узбекистана:
Золото
- Тахмина Икромова (обруч)
- Тахмина Икромова (мяч)
Серебро
- Тахмина Икромова (многоборье)
- Тахмина Икромова (булава)
- Тахмина Икромова (лента)
Групповое упражнение (3 ленты и 2 мяча)
Бронза
- Наталья Усова (булава)
Напомним, что четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике проходил в Ташкенте