В Таганроге начал курсировать первый экскурсионный трамвай

В Таганроге начал курсировать экскурсионный трамвай, предназначенный для познавательных туров по городу. Информацию о старте проекта подтвердил глава городской администрации Андрей Фатеев в своем ТГ-канале. Он сообщил также о том, что туристический маршрут органично вписался в общий график работы городского транспорта.
Трамвайный маршрут № 8 теперь проходит через основные исторические точки города, начиная с остановки Вокзал «Таганрог-1» и далее через остановки «Университет», на улицу Фрунзе и площадь Восстания. Маршруты согласованы и адаптированы к маршруту популярного «Ретро-поезда».
На протяжении поездки, которая длится около часа, пассажиры знакомятся с историческими местами города, им помогают сориентироваться опытные гиды.
Первый тестовый запуск экскурсионного тура № 8 состоялся еще в прошлом году и был воспринят участниками позитивно.
Вместимость вагона трамвая позволяет провести комфортную поездку для 22 пассажиров.
Как показывает статистика, туристический поток в Таганроге составляет более 400 тысяч человек в полгода. Эта цифра растет в разы на протяжении недавних лет. Таким образом, у нового проекта очевидно большие перспективы.
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