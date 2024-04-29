В Таганроге начал курсировать первый экскурсионный трамвай

В Таганроге начал курсировать экскурсионный трамвай, предназначенный для познавательных туров по городу. Информацию о старте проекта подтвердил глава городской администрации Андрей Фатеев в своем ТГ-канале. Он сообщил также о том, что туристический маршрут органично вписался в общий график работы городского транспорта.