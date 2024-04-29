Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

МИНСК, 29 апр — Sputnik. В Беларуси увеличивается количество районов с ограничениями на посещение лесных массивов, это следует из данных, опубликованных на интерактивной карте Минлесхоза страны.
Если накануне только 15 районов были окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, то в понедельник утром — уже 21.
В Гродненской области три района попали под ограничения: это Гродненский, Мостовский и Щучинский.
В Гомельской и Могилевской областях по два таких районов. Среди них Гомельский и Добрушский, а также Костюковичский и Хотимский.
В Минской области также есть один район — Воложинский — там введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
Запрет и ограничение
Между полным запретом и ограничением есть разница: во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов, но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, запрещены турслеты и коллективные выезды с палатками.
Запрет означает, что в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Исключение делается для лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов.