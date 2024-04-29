Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

Между полным запретом и ограничением есть разница: во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов, но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, запрещены турслеты и коллективные выезды с палатками.