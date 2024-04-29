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В центре Омска ко Дню Победы будут продавать сладости, цветы и флаги

Всего будут работать больше 40 торговый точек.

Источник: Om1.ru

Ко Дню Победы в Омске организуют больше 40 торговых точек. На этих локациях горожане смогут купить мороженое, кофе, кондитерские изделия, флаги и цветы. Все схемы размещения торговых точек разработали с учетом мнения предпринимателей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

В парке 30-летия Победы в праздничные дни выделят четыре зоны: выставочная, мемориальная, зона интерактивных площадок и зона торговли на 30 точек. Также 6 торговых точек будут работать на Соборной площади и 10 — в Омской крепости.

Контролировать работу будут сотрудники администрации.

Ранее мы писали, какую погоду прогнозируют омичам к следующим майским выходным. По предварительным данным, из-за резкого похолодания на регион обрушится снегопад и дождь.