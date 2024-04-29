В центре Омска ко Дню Победы будут продавать сладости, цветы и флаги

Ко Дню Победы в Омске организуют больше 40 торговых точек. На этих локациях горожане смогут купить мороженое, кофе, кондитерские изделия, флаги и цветы. Все схемы размещения торговых точек разработали с учетом мнения предпринимателей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.