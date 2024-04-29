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Страстная неделя начинается с темноты: жители Кишинева останутся в понедельник без света — список улиц

Некоторые столичные потребители временно останутся сегодня без электричества из-за проводимых поставщиком работ.

Отключения электричества в Кишинёве: список адресов.

Некоторые столичные потребители временно останутся сегодня без электричества из-за проводимых поставщиком работ.

Ботаника:

  • Мунчешть, 29, 29/1, 52−54 — частично с 08.50 до 17.00.

Буюканы:

  • Завоюлуй, 2, 6, 6B, 6D, 6G, 6V — частично с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

  • Пер. Бульбочика, 6, 46−48, 54, Карьерей, 4, 5, 9, 10−14, 24−28, 36/1, 999, пер. 1 Карьерей, 1, 4A, 16, Чиркулуй, 9−11, 15−21, 21A, 21B, 16, 26−58, 45−65, пер. 1 Чиркулуй, 9, 12−14, 13, пер. 2 Чиркулуй, 1, 5, пер. 2 Пьетрэрией, 17−21, 27−29, Ренаштерий Национале, 5, 11, 999 — частично с 09:20 до 17:00.

ЖКХ