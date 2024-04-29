Цены на жильё упали в Казахстане

В Казахстане средняя стоимость квадратного метра в новостройках в центре города составляет 1,5 тыс. долларов США, тогда как за пределами центра цена снижается до 1 тыс. долларов США за квадратный метр, сообщает El.kz со ссылкой на Finprom.
В то время как новое жилье в РК подорожало на 1,3%, стоимость вторичного жилья, наоборот, снизилась на 2,3%. В контексте глобального рынка, самые высокие цены на жилье зафиксированы в Гонконге, Сингапуре и Швейцарии. С другой стороны, самое доступное жилье можно найти на Кубе (в центре города) и в Ливии (за пределами центра).
Если говорить о жилье за пределами центров, то в Армении, России и Беларуси цены выше, чем в Казахстане. Наиболее доступные цены на квартиры за пределами центра города зарегистрированы в Украине, Азербайджане и Узбекистане, где стоимость составляет 905,6 доллара, 856,6 доллара и 676,8 доллара за квадратный метр соответственно.
Что касается конкретных городов, самые «дорогие» по ценам на квартиры — Гонконг, Цюрих и Женева. Самые дешёвые квартиры среди всех крупных 305 городов мира, вошедших в рейтинг, отмечены в Египте — в Каире (для жилья в центре города) и Александрии (для жилья вне центра).
В Алматы цена квартиры в центре города составила в среднем 2 тыс. долл. США за кв. м, вне центра — 1,4 тыс. долл. США. В Астане картина выглядит так: жильё в центре — 1,2 тыс. долл. США за кв. м, вне центра — 820,8 долл. США.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР Республики Казахстан, март текущего года ознаменовался ростом цен на новостройки на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, в то время как стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на 2,3%.
За последний год наибольший рост цен на новые квартиры зафиксирован в Актобе — 8,9%. Следом идут Кызылорда с увеличением на 7,1%, Актау — на 5,7%, Уральск — на 5,6%, и Талдыкорган — на 5%. В то же время в таких городах, как Караганда, Атырау, Усть-Каменогорск, Шымкент и Кокшетау, цены на новое жильё показали снижение.
Что касается вторичного рынка, наибольший рост цен наблюдается в Атырау, где стоимость квартир увеличилась на 10,8%. Талдыкорган и Жезказган также показали значительное удорожание — на 8,8% и 6,8% соответственно. В Туркестане цены остались неизменными, тогда как в Конаеве отмечено наибольшее снижение цен — на 15,2%, за которым следуют Алматы и Кокшетау с падением на 6,7% и 2,7%.
Средняя цена квадратного метра новостройки в Казахстане составляет 486,6 тыс. тенге, а на вторичном рынке — 502,8 тыс. тенге. Наибольшая стоимость новой квартиры зафиксирована в Астане — 575,2 тыс. тенге за квадратный метр, а самый доступный квадратный метр обнаружен в Актобе — 279 тыс. тенге. Вторичный рынок также демонстрирует наивысшие цены в Астане — 613,6 тыс. тенге за квадратный метр, а самые низкие цены снова в Актобе — 290,7 тыс. тенге.