Цены на жильё упали в Казахстане

В то время как новое жилье в РК подорожало на 1,3%, стоимость вторичного жилья, наоборот, снизилась на 2,3%. В контексте глобального рынка, самые высокие цены на жилье зафиксированы в Гонконге, Сингапуре и Швейцарии. С другой стороны, самое доступное жилье можно найти на Кубе (в центре города) и в Ливии (за пределами центра).