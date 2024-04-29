Навигационный сезон для маломерных судов в Кузбассе начнётся 31 мая

Сезон навигации для маломерных судов в Кузбассе стартует 31 мая и продлится до 27 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Кемеровской области. В преддверии открытия навигационного периода специалисты ведомства напоминают владельцам маломерных судов о необходимости проверки технического состояния и оснащённости своих лодок и катеров. Особое внимание следует уделить обязательному освидетельствованию, которое необходимо проводить каждые пять лет. Вне сезона, между закрытием и открытием навигации, использование водных путей ограничено. На воду могут выходить только сотрудники спасательных и природоохранных служб, а также жители, для которых вода является единственным способом доступа до дома.