Речной маршрут между Казанью и Ульяновском запустят 1 мая

Речные пассажирские перевозки между Казанью и Ульяновском в этом году начнутся с 1 мая. Поездки будут осуществляться на метеоре «Муса Джалиль».
Скоростной теплоход будет курсировать между городами С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая — ежедневно, с 17 мая — трижды в неделю — каждую пятницу, субботу, воскресенье.
Время поездки в одну сторону составит 4 часа. Из Казани метеор будет отправляться в 7.00, прибытие в Ульяновск запланировано в 11.00. Обратно теплоход будет отплывать в 14.00, а в Казани он окажется в 18.00.