На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

— И только на юго-западе, северо-западе и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере — град, на юго-западе, юге — шквал, пыльная буря, на юго-востоке — туман, — сказала пресс-секретарь на площадке в СЦК.