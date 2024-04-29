Более 350 мероприятий провели волонтеры ВДНХ за три года

«ВДНХ — спутник по жизни с самого детства. Я обожаю исторические павильоны и современные музейные пространства. В команду волонтеров корпуса “Амбассадоры ВДНХ” вступила в 2022 году. За это время смогла помочь на многих мероприятиях и праздниках. Среди них мероприятия на катке, сопровождение экскурсионных групп, День народного единства, День защитника Отечества, акция “Ночь в музее” и другие. Благодаря волонтерскому опыту я познакомилась с талантливыми людьми и узнала больше о жизни, истории и планах развития ВДНХ. Хочу пожелать волонтерам всегда двигаться вперед», — поделилась Александра Исхакова, активный участник волонтерского корпуса.