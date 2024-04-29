Более 350 мероприятий провели волонтеры ВДНХ за три года

Волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» отмечает три года своей деятельности. Набор добровольцев начался 29 апреля 2021 года, сейчас в их рядах около 400 человек.
Волонтерский корпус — команда единомышленников, помогающая организовывать комфортное и интересное пребывание посетителей на территории выставки, оберегая богатое культурное наследие и участвуя в мероприятиях на городском, всероссийском и международном уровнях. Помощники прошли онлайн-курс, посвященный выставке.
«В волонтерском корпусе царит дружеская атмосфера, здесь всегда рады видеть друг друга, а если что-то не получается, этому обязательно научат. Присоединиться к корпусу решил, потому что здесь такие же позитивные люди, как я. Самым запоминающимся стал праздник в честь дня рождения ВДНХ в прошлом году. Для меня было честью помогать на таком масштабном мероприятии», — рассказал Мирослав Березкин, самый молодой участник корпуса.
За три года волонтеры помогли провести более 350 мероприятий и отработали на главной выставке страны более 18 тысяч часов. Для многих из них ВДНХ стала местом, где можно найти единомышленников и одновременно провести время с пользой.
«ВДНХ — спутник по жизни с самого детства. Я обожаю исторические павильоны и современные музейные пространства. В команду волонтеров корпуса “Амбассадоры ВДНХ” вступила в 2022 году. За это время смогла помочь на многих мероприятиях и праздниках. Среди них мероприятия на катке, сопровождение экскурсионных групп, День народного единства, День защитника Отечества, акция “Ночь в музее” и другие. Благодаря волонтерскому опыту я познакомилась с талантливыми людьми и узнала больше о жизни, истории и планах развития ВДНХ. Хочу пожелать волонтерам всегда двигаться вперед», — поделилась Александра Исхакова, активный участник волонтерского корпуса.
Александра отработала на выставке 383 часа.
Чем занимаются волонтеры ВДНХ
Волонтеры не только участвуют в мероприятиях, но и организовывают собственные проекты. Например, этой весной ко Дню писателя провели акцию #КниговоротВДНХ. Участники передали для открытых книжных пунктов на территории выставки более тысячи книг.
В 2023 году в Общественной палате Москвы прошла презентация волонтерского корпуса ВДНХ как лучшей практики в столице в развитии культурного добровольчества. Проект «Амбассадоры ВДНХ» стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Мы вместе», а также победил в номинации «Культура добрых дел» премии ГБУ «Мосволонтер».
Как вступить в ряды волонтерского корпуса
В команде волонтеров ВДНХ ждут открытых, коммуникабельных и активных людей от 16 лет. Чтобы присоединиться к корпусу «Амбассадоры ВДНХ», нужно направить письмо на электронную почту. Волонтерский корпус инклюзивен, в его ряды принимают участников с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, волонтеры ВДНХ могут бесплатно посещать мероприятия партнеров, за которые начисляются верифицированные часы и оценки на портале dobro.ru, вносятся записи в личную книжку и объявляются благодарности.