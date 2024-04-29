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Самарскую область может накрыть гроза со шквалистым ветром 29 апреля

Жителей Самарской области предупредили о сильной грозе со шквалистым ветром.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 апреля, утром в Самарской области прогнозируется сильная гроза. Жителей региона предупредили об опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1−3 часа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым усилением ветра, порывы могут достигнуть 15−18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Такая непогода может сохраниться ночью и утром. Чтобы избежать несчастных случаев, во время грозы лучше не выходить из дома, закрыть все окна, двери и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, а радио и телевизоры отключить от сети. На улице при грозе нужно спрятаться в ближайшем здании.

А при усилении ветра жителям региона рекомендуется поставить транспортные средства в гараж. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.