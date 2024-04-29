Самарскую область может накрыть гроза со шквалистым ветром 29 апреля

Такая непогода может сохраниться ночью и утром. Чтобы избежать несчастных случаев, во время грозы лучше не выходить из дома, закрыть все окна, двери и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, а радио и телевизоры отключить от сети. На улице при грозе нужно спрятаться в ближайшем здании.