Самарскую область может накрыть гроза со шквалистым ветром 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, утром в Самарской области прогнозируется сильная гроза. Жителей региона предупредили об опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1−3 часа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым усилением ветра, порывы могут достигнуть 15−18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Такая непогода может сохраниться ночью и утром. Чтобы избежать несчастных случаев, во время грозы лучше не выходить из дома, закрыть все окна, двери и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, а радио и телевизоры отключить от сети. На улице при грозе нужно спрятаться в ближайшем здании.
А при усилении ветра жителям региона рекомендуется поставить транспортные средства в гараж. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.