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В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка

В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка на прогулке.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Воспитателя детского сада «Жемчужинка» в Екатеринбурге, которая пнула ребёнка на прогулке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором воспитательница подметала песочницу, затем перешла к лавочке, где сидели дети. Женщина пнула ребёнка, сидевшего на краю, тот упал на землю. Остальных она согнала с лавки рукой. После инцидента прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку, надзорные органы должны установить, получил ли ребёнок телесные повреждения.

«Предварительно подтвердился факт. В первый рабочий день выйдет проверка департамента. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что происшествие случилось 27 апреля в детском саду комбинированного вида № 308 «Жемчужинка».

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