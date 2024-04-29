Новый Фельдшерско-акушерский появился на Кубани. Его установили в Белоглинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Медицинское учреждение в ближайшее время откроет двери в поселке Селекционном. Здесь проживают 477 человек, включая 105 детей. В здание уже закупили мебель и оборудование, а следить за здоровьем местных жителей будет заведующий пунктом и медсестра.
«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи — одна из наших ключевых задач. Мы модернизируем и расширяем структуру медучреждений в крупных городах и, конечно, не оставляем без внимания жителей отдаленных поселков, хуторов и станиц», — подчеркнул министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Отмечается, что это уже девятый подобный пункт в Белоглининском районе. Все они появились благодаря нацпроекту «Здравоохранение».