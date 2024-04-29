В Омской области появится горячая линия по клещевому энцефалиту

С 30 апреля по 13 мая в Омской области будет работать горячая линия по вопросам клещевого энцефалита. Жители региона смогут узнать о профилактике заболевания и о том, где провести исследование клещей.
Горожане смогут позвонить по телефонам:
- в Омске — телефон 32−62−03;
- в территориальном отделе в Калачинске: 8 (381−55) 2−11−53;
- в территориальном отделе в райцентре Саргатка: 8 (381−78) 2−14−90;
- в территориальном отделе в райцентре Русская Поляна: 8 (381−56) 2−10−75;
- в территориальном отделе в Таре: 8 (381−71) 2−44−85;
- в территориальном отделе в Исилькуле: 8 (381−73) 2−01−35;
- в территориальном отделе в Тюкалинске: 8 (381−76) 2−16−86;
- в территориальном отделе в райцентре Любино: 8 (381−75) 2−16−54.
Напомним, что омские парки, бульвары и скверы уже начали обрабатывать от клещей. Площадь территории, которую планируют обработать весной и осенью, составляет 3 515 317,6 кв. м. По последним данным, всего от укусов клещей пострадали уже 230 человек, из них 95 — дети.