В Омской области появится горячая линия по клещевому энцефалиту

Напомним, что омские парки, бульвары и скверы уже начали обрабатывать от клещей. Площадь территории, которую планируют обработать весной и осенью, составляет 3 515 317,6 кв. м. По последним данным, всего от укусов клещей пострадали уже 230 человек, из них 95 — дети.